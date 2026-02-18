Thor nel MCU | Hemsworth torna per *Secret Wars* e svela un percorso narrativo inedito e ricco di sorprese

Chris Hemsworth tornerà nei film Marvel con *Secret Wars* a causa del successo ottenuto con i precedenti film di Thor. L’attore ha annunciato il suo ritorno, promettendo un’interpretazione diversa del personaggio e nuove avventure sul grande schermo. Le riprese inizieranno nel prossimo anno e i fan attendono con entusiasmo le novità che questa collaborazione porterà. La produzione punta a sorprendere il pubblico con effetti visivi sorprendenti e un cast ricco di volti noti. La data di uscita del film è ancora da definire.

Thor: Chris Hemsworth conferma il ritorno per *Secret Wars* e svela piani inediti per il Dio del Tuono. Chris Hemsworth tornerà a vestire i panni di Thor nel Marvel Cinematic Universe (MCU) per *Avengers: Secret Wars*, il film del 2027 che concluderà la saga del Multiverso. L’attore ha rivelato di essere in contatto diretto con Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, per definire un percorso narrativo ricco di “svolte drammatiche” per il personaggio, confermando anche un ulteriore progetto Marvel di cui non sono stati rilasciati dettagli. Un Percorso Definito da Svolte Inaspettate. L’attore australiano ha svelato la sua partecipazione a *Secret Wars* durante un’intervista al podcast Smartless, alimentando l’entusiasmo dei fan e aprendo un nuovo capitolo per il Dio del Tuono.🔗 Leggi su Ameve.eu

Thor nel futuro del MCU: Chris Hemsworth rompe il silenzio accennando a Thor 5Chris Hemsworth ha rivelato che il suo futuro nel MCU potrebbe includere un quinto capitolo dedicato a Thor, dopo oltre 15 anni di interpretazioni.

