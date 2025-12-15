Venne ad abitare in mezzo a noi-Percorso iconografico con santini natalizi a Palma di Montechiaro
Domenica 21 dicembre alle ore 18:30, presso l’oratorio del Santissimo Sacramento di Palma di Montechiaro, sarà inaugurata la mostra “Venne ad abitare in mezzo a noi - Percorso iconografico con santini natalizi, XV-XX secolo”. L’esposizione propone un affascinante viaggio attraverso le rappresentazioni natalizie, evidenziando l’evoluzione dell’iconografia sacra nei secoli.
Domenica 21 dicembre alle ore 18,30, nei locali dell’oratorio del Santissimo Sacramento di Palma di Montechiaro, verrò presentata la mostra “Venne ad abitare in mezzo a noi-Percorso iconografico con santini natalizi, xv-xx sec.”, organizzata dalla sede Archeoclub di Palma e dall’Arcidiocesi di. Agrigentonotizie.it
Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.
“Venne ad abitare in mezzo a noi-Percorso iconografico con santini natalizi" a Palma di Montechiaro - Domenica 21 dicembre alle ore 18,30, nei locali dell’oratorio del Santissimo Sacramento di Palma di Montechiaro, verrò presentata la mostra “Venne ad abitare in mezzo a noi- agrigentonotizie.it
“E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi.” È così che l’associazione Polìscin ha voluto apprestarsi all’arrivo del Santo Natale, commissionando una piccola opera, realizzata interamente dalle sapienti mani del prof. Lillo Musitano, che racchiu - facebook.com facebook