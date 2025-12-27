its santa caterina rivolta contro lo smembramento della scuola

Tempo di lettura: 2 minuti L’hanno definito un fulmine al ciel sereno rispetto al quale non hanno alcuna intenzione di rimanere fermi e zitti. I docenti dell’Istituto Santa Caterina-Amendola oggi al termine di un’assemblea dei docenti, convocata in via straordinaria disabato e durante le vacanze natalizie hanno espresso il loro forte dissenso contro la chiusura della scuola che viene smembrata e accorpata per la sezione alberghiero al Virtuoso e per la parte tecnica al Focaccia. Dietro la manovra che di fatto significherebbe la scomparsa di una scuola dalla zona orientale di Salerno ci sarebbe la giustificazione del ridimensionamento scolastico, non riuscendo la scuola a registrare i 600 studenti previsti (492 iscritti al momento). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

