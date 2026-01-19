Valentino è stato la svolta della mia carriera gli devo tutto Riconosceva la somiglianza un’attrice crede ancora oggi che fossi quello ‘vero' | il ricordo dello storico imitatore Dario Ballantini

Dario Ballantini ricorda Valentino Garavani, scomparso oggi a 93 anni, sottolineando l'importanza del suo ruolo nella propria carriera. L’incontro con lo stilista ha rappresentato una svolta significativa, influenzando anche il modo di fare televisione. Un rapporto professionale che ha lasciato un’impronta duratura, contribuendo alla crescita artistica di Ballantini e alla storia della moda italiana.

“Valentino è stato la svolta della mia carriera. Gli devo tutto”. Dario Ballantini ricorda così Valentino Garavani, morto oggi a 93 anni, ripercorrendo un rapporto professionale che ha segnato non solo il suo percorso personale, ma anche un modo nuovo di fare televisione. Le parole arrivano in una giornata di lutto per la moda italiana, ma raccontano un punto di vista laterale e molto concreto: quello di chi, attraverso l’imitazione, ha contribuito a rendere il nome di Valentino parte dell’immaginario popolare per oltre trent’anni. Ballantini spiega all’ Adnkronos che l’idea di imitare Valentino nasce in un momento delicato della sua carriera: “ Quando iniziai a lavorare, le mie imitazioni tv, per i primi quindici anni, non funzionavano molto”, racconta. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Valentino è stato la svolta della mia carriera, gli devo tutto. Riconosceva la somiglianza, un’attrice crede ancora oggi che fossi quello ‘vero'” : il ricordo dello storico imitatore Dario Ballantini Leggi anche: Capodanno a Pinerolo con Dario Ballantini: 40 anni di carriera in una notte magica Leggi anche: Dopo la rottura con Raoul Bova, l'attrice spagnola avrebbe un nuovo amore, lontano dal mondo dello spettacolo e molto riservato. Tutto quello che c'è da sapere Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Morto Valentino Garavani, ecco le star che hanno indossato i suoi abiti - Dopo la sua morte, la mente va a tutte le star che hanno indossato abiti Valentino. iltempo.it

ULTIM'ORA - Ludovico Clemente Garavani, noto semplicemente come Valentino, è morto all'età di 93 anni. Lo stilista, creatore dell'omonimo marchio, è scomparso a Roma, nella sua casa. L'annuncio è stato dato dalla Fondazione Valentino Garavani e da - facebook.com facebook

Valentino non è stato solamente uno stilista che ha fatto innamorare tutti dei suoi vestiti, ma soprattutto un grande italiano che ha fatto conoscere a tutto il mondo l’eccellenza del nostro Paese. x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.