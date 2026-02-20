Il 23 febbraio, al Consiglio per i Diritti umani dell’Onu, verrà formalmente richiesta la dimissione di Francesca Albanese, relatrice speciale sui diritti umani nei Territori palestinesi occupati. La richiesta nasce da accuse di aver pronunciato parole mai dette, che secondo alcuni minano la sua credibilità. Albanese ha sempre difeso il suo impegno, ma le pressioni aumentano. La vicenda si aggiunge alle tensioni già presenti nel settore dei diritti umani.

di Angelo Palazzolo Il 23 febbraio, al Consiglio per i Diritti umani dell’Onu, verranno chieste formalmente le dimissioni di Francesca Albanese, relatrice speciale per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. A promuovere l’iniziativa sarà il ministro degli Esteri francese, affiancato dai colleghi di Germania, Italia (non poteva mancare il nostro Tajani), Austria e Repubblica Ceca. L’accusa è pesante: aver definito Israele “nemico comune dell’umanità”. Una formula che, se fosse vera, sarebbe gravissima. Ma non è vera. È il prodotto di un video tagliato, estrapolato, rilanciato fuori contesto e trasformato nel giro di poche ore in una verità ufficiale.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La richiesta di dimissioni di Francesca Albanese per parole mai dette è un’operazione di delegittimazione

