La CPO presenta le proposte per mediatori interculturali imprese virtuose e sociologo di comunità

La CPO annuncia le nuove proposte legislative per promuovere mediatori interculturali, imprese virtuose e sociologi di comunità in Abruzzo. Durante una conferenza stampa alla presenza di rappresentanti regionali, sono stati illustrati i progetti che mirano a rafforzare l’inclusione sociale, sostenere le imprese etiche e valorizzare il ruolo dei professionisti di comunità, con l’obiettivo di favorire uno sviluppo più equo e sostenibile nella regione.

L'Aquila - Nel corso di una conferenza stampa, alla presenza di componenti della Commissione per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo, dell’assessore regionale Roberto Santangelo e del consigliere regionale Francesco Prospero, sono stati illustrati i contributi per tre proposte legislative da sottoporre al Consiglio regionale dell'Abruzzo: l’istituzione dell’Albo regionale dei mediatori interculturali e disciplina del loro inserimento nei servizi pubblici e nelle imprese virtuose, l’istituzione del registro delle imprese virtuose e l’istituzione del sociologo di comunità. Questi tre temi saranno inseriti in altrettanti progetti legislativi che l’assessore Santangelo si è detto disponibile a portare in Giunta, e ad inserire in percorsi comunque già in itinere in ambito sociale e assessoril,e per poi proseguire la discussione in Consiglio regionale, aprendo il dibattito all’apporto di ulteriori contributi. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

