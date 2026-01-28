Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco | la giunta approva l' aggiornamento dell' elenco
La giunta comunale di Reggio Calabria ha dato il via libera all’aggiornamento del catasto dei soprassuoli bruciati dal fuoco negli ultimi cinque anni. La decisione arriva dopo che i tecnici hanno raccolto i dati relativi ai danni causati dagli incendi tra il 2019 e il 2024. Ora si procederà con le verifiche e le eventuali operazioni di recupero, in linea con le norme nazionali contro gli incendi boschivi.
La documentazione è pubblicata all’Albo pretorio online e nella sezione "Amministrazione trasparente-Pianificazione e governo del territorio" Il provvedimento è stato istruito dal settore urbanistica, nell’ambito delle competenze del servizio programmazione e gestione territoriale; la responsabilità dirigenziale è affidata all’ing. Ida Albanese, mentre il procedimento è seguito dal funzionario responsabile dott. Alberto Di Mare. L’elenco approvato riguarda, pertanto, le annualità dal 2019 al 2024 e integra i dati già censiti per gli anni precedenti. La documentazione relativa all’aggiornamento del Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco è pubblicata all’Albo pretorio online e nella sezione “Amministrazione trasparente-Pianificazione e governo del territorio” del sito istituzionale del Comune di Reggio Calabria.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
