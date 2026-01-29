Mercoledì sera, re Carlo e la regina Camilla sono arrivati al Castello di Windsor per la prima del documentario dedicato al sovrano. Hanno salutato gli ospiti e si sono fermati a parlare con alcuni presenti prima di entrare nella sala. La serata è stata molto attesa dai royalisti e dai curiosi.

Mercoledì sera, re Carlo e la regina Camilla hanno partecipato alla prima del documentario su re Carlo al Castello di Windsor. Sedici anni dopo aver scritto il libro “Harmony: A New Way of Looking at Our World” (Armonia: un nuovo modo di guardare al nostro mondo) in cui spiegava la sua visione per salvare il pianeta, il re ha collaborato con Amazon Prime per realizzare un film che illustra questa filosofia. Il documentario approfondisce il concetto di “armonia” di Carlo, secondo cui ripristinare l’equilibrio tra il mondo umano e quello naturale è fondamentale per combattere il riscaldamento globale e molti altri gravi problemi che affliggono l’umanità. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Regno Unito, re Carlo e la regina Camilla alla prima del documentario sul sovrano

