Emmanuel Macron ha mostrato nervosismo dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, con una risposta che ha acceso ulteriori tensioni tra Italia e Francia. La polemica riguarda le critiche lanciate dalla premier italiana sulla gestione delle relazioni bilaterali, innescando un dibattito acceso sui social e sui media. Candiani spiega che questa reazione evidenzia una certa irritazione diplomatica, alimentata anche dal caso Quentin Deranque. La questione rimane aperta, mentre i rapporti tra i due paesi continuano a essere sotto pressione.

Le parole volano sull’asse Roma-Parigi e diventano subito materia politica. Le tensioni degli ultimi giorni sul caso Quentin Deranque e il botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron riaccendono una frizione mai del tutto sopita tra Italia e Francia. Secondo Stefano Candiani, deputato della Lega e membro del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Francia, lo scontro è sproporzionato e figlio di un clima politico più ampio. Una tensione che si intreccia con il protagonismo internazionale di Roma, dal Piano Mattei al rapporto con gli Usa, e con un Trattato del Quirinale che fatica a tradursi in cooperazione concreta.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La reazione di Macron alle parole di Meloni tradisce nervosismo. Candiani spiega perché

Leggi anche: Uomini e Donne, Cristiana spiega a Federico perché non lo sceglie: la reazione del corteggiatore

Leggi anche: Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove: nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica

Macron a sorpresa con gli occhiali: ecco il segreto di comunicazione

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.