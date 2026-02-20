La reazione di Macron alle parole di Meloni tradisce nervosismo Candiani spiega perché
Emmanuel Macron ha mostrato nervosismo dopo le dichiarazioni di Giorgia Meloni, con una risposta che ha acceso ulteriori tensioni tra Italia e Francia. La polemica riguarda le critiche lanciate dalla premier italiana sulla gestione delle relazioni bilaterali, innescando un dibattito acceso sui social e sui media. Candiani spiega che questa reazione evidenzia una certa irritazione diplomatica, alimentata anche dal caso Quentin Deranque. La questione rimane aperta, mentre i rapporti tra i due paesi continuano a essere sotto pressione.
Le parole volano sull’asse Roma-Parigi e diventano subito materia politica. Le tensioni degli ultimi giorni sul caso Quentin Deranque e il botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron riaccendono una frizione mai del tutto sopita tra Italia e Francia. Secondo Stefano Candiani, deputato della Lega e membro del gruppo parlamentare di amicizia Italia-Francia, lo scontro è sproporzionato e figlio di un clima politico più ampio. Una tensione che si intreccia con il protagonismo internazionale di Roma, dal Piano Mattei al rapporto con gli Usa, e con un Trattato del Quirinale che fatica a tradursi in cooperazione concreta.🔗 Leggi su Formiche.net
Macron a sorpresa con gli occhiali: ecco il segreto di comunicazione
Argomenti discussi: L’asse non regge più, gli eurobond di Macron bocciati da Berlino; Caso Francia, Meloni a Sky Tg24: nessuna ingerenza; Macron-Meloni, alta tensione sull'attivista di destra ucciso a Lione; Macron fa il nazionalista: Meloni non commenti gli affari francesi. La premier: Non vogliamo tornare ai tempi delle Br.
Meloni e Macron stanno battibeccando sull’omicidio di Quentin DeranqueLei ha commentato il caso del militante francese di estrema destra ucciso, lui ha risposto piccato ritenendola un'ingerenza, poi ... ilpost.it
Meloni-Macron, scontro choc su Quentin/ Nessuna ingerenza dall’Italia: la Francia diede asilo ai brigatistiScontro tra Meloni e Macron infiamma l'Europa: cos'è successo. Quentin, le pecore in casa e l'asilo ai brigatisti. Ecco il botta e risposta ... ilsussidiario.net
La reazione di #macron è miope” @pietrodeleo a @MediasetTgcom24 x.com
Massimo De Manzoni commenta le parole di Macron a Meloni dopo il post sulla morte di Quentin Deranque: "Noi abbiamo tutto il diritto di stigmatizzare quell'aggressione violenta. La reazione di Macron è fuori luogo. Queste persone agiscono anche nel nostr - facebook.com facebook