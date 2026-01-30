Uomini e Donne Cristiana spiega a Federico perché non lo sceglie | la reazione del corteggiatore

Cristiana Anania ha deciso di non scegliere Federico Cotugno a Uomini e Donne. La corteggiatrice ha spiegato le ragioni della sua scelta a Federico, che ha reagito visibilmente deluso. Alla fine, ha preferito uscire dal programma con Ernesto Passaro, lasciando Federico con un pugno di mosche.

Cristiana Anania ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne, uscendo dal programma con Ernesto Passaro. A Federico Cotugno, quindi, ha dovuto spiegare cosa l'ha spinta a prendere questa decisione e lui ha poi reagito di conseguenza.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Cristiana Anania

Durante la registrazione del 12 gennaio, Cristiana Anania ha annunciato la sua scelta, optando per Ernesto dopo un percorso caratterizzato da tensioni e confronti.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Uomini e Donne, ecco chi è Federico Cotugno il corteggiatore di Cristiana Anania

Ultime notizie su Cristiana Anania

Argomenti discussi: Cristiana: Son pronta a fare la scelta! - Uomini e donne Clip | Witty TV; Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la Scelta di Cristiana Anania; Uomini e Donne, Cristiana: Sono pronta a fare la scelta; Uomini e Donne, la scelta di Cristiana: cosa è successo.

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta: è ErnestoCristiana ha fatto la sua scelta e ha deciso di lasciare Uomini e Donne con Ernesto, per continuare la loro conoscenza lontano dalle telecamere del dating ... fanpage.it

Uomini e Donne, chi è la scelta di Cristiana AnaniaDopo un lungo percorso, oggi, nel corso della nuova puntata di Uomini e Donne, Cristiana Anania ha finalmente fatto la sua scelta. La tronista, come è noto, in queste ultime settimane è stata contesa ... novella2000.it

Uomini e Donne, Cristiana ha fatto la sua scelta - facebook.com facebook

“Nei miei film le donne sono più lucide degli uomini: è il mio pensiero sulla vita”: Gabriele Muccino e gli interpreti del suo nuovo film “Le cose non dette”, a #EffettoNotte Domani #30gennaio ore 23.35 su #TV2000 Canale 28 157 Sky App #Play2000 @f x.com