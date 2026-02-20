La Rai testa De Martino? Il conduttore di Affari Tuoi affiancherà Conti durante l’ultima serata del Festival

Stefano De Martino parteciperà all’ultima serata del Festival di Sanremo, dopo aver trascorso mesi tra programmi e polemiche con Scotti. La Rai lo sta valutando come possibile conduttore al fianco di Conti, con l’obiettivo di coinvolgere il pubblico con un approccio più fresco. La decisione finale dovrebbe arrivare nelle prossime settimane, mentre i rumors aumentano e il conduttore si prepara per questa sfida importante.

Dopo mesi da protagonista in Rai e scontri a distanza con Scotti, Stefano De Martino è pronto a conquistare l'ultima serata del Festival di Sanremo, con voci insistenti su un possibile passaggio di testimone. In una stagione televisiva che ha già registrato scintille tra i grandi protagonisti del piccolo schermo italiani, Stefano De Martino si trova al centro di una delle narrative più attese e discusse. Per la prima volta, dalla conferma di Carlo Conti come conduttore della 76ª edizione del Festival di Sanremo, il dibattito sul futuro del palco dell'Ariston si è acceso, prima ancora che il sipario si chiuda.

