Affari Tuoi in prima serata | il piano della Rai dopo il successo di Stefano De Martino

Dopo il riscontro positivo della puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio, la Rai valuta la possibilità di programmare ulteriori appuntamenti in prima serata. Stefano De Martino, protagonista della serata, potrebbe tornare a condurre puntate speciali dello show, contribuendo a rinnovare il palinsesto e offrendo ai telespettatori nuovi momenti di intrattenimento. La decisione ufficiale sarà comunicata nelle prossime settimane.

Il successo della puntata speciale di Affari Tuoi del 6 gennaio potrebbe portare ad una svolta per Stefano De Martino, con l’arrivo di puntate speciali dello show in prima serata. I numeri raggiunti infatti starebbero spingendo la Rai a fare dei cambiamenti, lasciando spazio alla creatività del conduttore che nello Speciale della trasmissione ha voluto accanto a sè il cast di Stasera tutto è possibile. Il successo di Stefano De Martino nella puntata speciale di Affari Tuoi. La puntata Affari Tuoi – Speciale Lotteria Italia è stata un vero successo. Stefano De Martino infatti ha portato davanti a Rai 1 ben 6 milione di telespettatori, raggiungendo delle punte di share del 36%. 🔗 Leggi su Dilei.it

