Rivolta in Iran la presidente delle donne democratiche | Non vogliamo né armi né soldi la gente sa come rovesciare il regime Ma chiudete le ambasciate

La presidente delle donne democratiche in Iran ha chiesto di chiudere le ambasciate, sottolineando che la popolazione non chiede armi né denaro, ma semplicemente il rispetto dei propri diritti. Nonostante la repressione del regime, le proteste continuano in diverse città del paese, evidenziando la volontà di cambiamento della società iraniana. La situazione rimane complessa e in evoluzione, con l’attenzione rivolta alle dinamiche tra cittadini e autorità.

"Anche se il regime sta attaccando i manifestanti con tutta la sua forza, la gente sta scendendo in strada in diverse città iraniane. Con ancora più determinazione". A parlare, in esclusiva per Notizie.com, è Shahrzad Sholeh, presidente dell'Associazione delle donne democratiche iraniane (Addi) in Italia. La rivolta contro le autorità in Iran è entrata oggi nel suo diciannovesimo giorno. (ANSA FOTO) – Notizie.com Giudici iraniani stanno annunciando processi ed esecuzioni, mentre secondo gli attivisti il bilancio delle vittime supera le 2500.

