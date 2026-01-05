Nelle prossime puntate di La Promessa, la morte di Jana rimane un punto centrale. Curro, approfondendo le indagini, sospetta che l'assassino possa essere qualcuno ancora presente alla tenuta, e non Cruz come inizialmente pensato. La sua ricerca della verità lo porterà a confrontarsi con rischi e conseguenze impreviste, mantenendo alta l’attenzione sulla trama e sui misteri che avvolgono i personaggi.

La morte di Jana continuerà a essere al centro delle trame dei prossimi episodi La Promessa, grazie ai sospetti di Curro, che sospetterà che a uccidere la sorella non sia stata Cruz, bensì qualcuno che circola, ancora indisturbato, alla tenuta. Le sue indagini però, finiranno per metterlo in serio pericolo. Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame spagnole La Promessa: Cruz è davvero innocente?. Nelle puntate già andate in onda su Rete 4 abbiamo visto che il sergente Burdina ha finito per convincersi che sia stata Cruz Ezquerdo a uccidere Jana. L’uomo ha condotto la marchesa dietro le sbarre, e per lui il caso è ormai chiuso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni spagnole: Curro indaga sulla morte di Jana (e finisce nei guai)

Leggi anche: La promessa, anticipazioni al 10 gennaio: Curro indaga sulla morte di Jana

Leggi anche: La Promessa, anticipazioni dal 5 all’11 gennaio 2026: Pia scopre che Curro sta indagando sulla morte di Jana

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La Promessa: anticipazioni venerdì 2 gennaio! Curro ritorna come domestico!; La Promessa, anticipazioni spagnole: la tomba di Jana viene profanata da Curro; La Promessa, anticipazioni spagnole: il futuro di Manuel dopo la morte di Jana; La Promessa anticipazioni 3 gennaio | Lorenzo trasforma Curro nel suo schiavo personale.

La Promessa, trame spagnole: Curro e Ángela, una nuova storia d'amore - Dopo Jana, Ángela salverà Curro, una figura nuova nell'universo de La Promessa, che instaurerà con lui un legame profondo ma ugualmente drammatico ... it.blastingnews.com