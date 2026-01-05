La Promessa anticipazioni spagnole | Curro indaga sulla morte di Jana e finisce nei guai
Nelle prossime puntate di La Promessa, la morte di Jana rimane un punto centrale. Curro, approfondendo le indagini, sospetta che l'assassino possa essere qualcuno ancora presente alla tenuta, e non Cruz come inizialmente pensato. La sua ricerca della verità lo porterà a confrontarsi con rischi e conseguenze impreviste, mantenendo alta l’attenzione sulla trama e sui misteri che avvolgono i personaggi.
La morte di Jana continuerà a essere al centro delle trame dei prossimi episodi La Promessa, grazie ai sospetti di Curro, che sospetterà che a uccidere la sorella non sia stata Cruz, bensì qualcuno che circola, ancora indisturbato, alla tenuta. Le sue indagini però, finiranno per metterlo in serio pericolo. Scopriamo insieme cosa accadrà. Trame spagnole La Promessa: Cruz è davvero innocente?. Nelle puntate già andate in onda su Rete 4 abbiamo visto che il sergente Burdina ha finito per convincersi che sia stata Cruz Ezquerdo a uccidere Jana. L’uomo ha condotto la marchesa dietro le sbarre, e per lui il caso è ormai chiuso. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
