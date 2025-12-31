La promessa anticipazioni al 10 gennaio | Curro indaga sulla morte di Jana

Dal 4 al 10 gennaio, Curro condivide con Pia di essere ancora impegnato nelle indagini sulla morte di Jana. La sua determinazione a scoprire la verità resta al centro della trama, offrendo uno sguardo sulla sua ricerca di risposte e sulla complessità delle vicende che coinvolgono i protagonisti. Un percorso che si sviluppa con attenzione e sobrietà, senza enfasi, mantenendo alta l'attenzione sulla vicenda.

La promessa, anticipazioni dal 4 al 10 gennaio. Curro confida a Pia di stare ancora indagando sulla morte di Jana. Candela parla con Antonio al rifugio e scopre che il ragazzo ha perso tutto: lavoro, moglie e figli. È disperato, ma davanti a padre Samuel i due fingono di non conoscersi. Antonio, infatti, non vuole .

