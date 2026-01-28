La Promessa anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026 | Adriano scopre di essere il padre dei gemelli
La soap “La Promessa” si prepara a svelare un segreto importante. Adriano scopre di essere il padre dei gemelli, una rivelazione che potrebbe cambiare tutto. I fan sono in attesa da settimane e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio promettono di essere decisive per scoprire la verità.
I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di scoprire la verità, e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio potrebbero essere decisive per le indagini. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4. Anticipazioni La Promessa: la rivelazione di Manuel. Mentre il dottor Ferrer – coadiuvato da Maria – pratica il cesareo a Catalina, Manuel ha un confronto con Adriano. Durante la loro conversazione, il marchesino rivela al suo interlocutore una verità sconvolgente: è lui il padre dei gemelli! Adriano appare confuso dopo aver scoperto la sua paternità biologica, ma Manuel lo prega di non rivelare a Catalina quanto ha appena scoperto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
Approfondimenti su La Promessa Genitori
Ultime notizie su La Promessa Genitori
