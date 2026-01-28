La soap “La Promessa” si prepara a svelare un segreto importante. Adriano scopre di essere il padre dei gemelli, una rivelazione che potrebbe cambiare tutto. I fan sono in attesa da settimane e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio promettono di essere decisive per scoprire la verità.

I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di scoprire la verità, e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio potrebbero essere decisive per le indagini. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4. Anticipazioni La Promessa: la rivelazione di Manuel. Mentre il dottor Ferrer – coadiuvato da Maria – pratica il cesareo a Catalina, Manuel ha un confronto con Adriano. Durante la loro conversazione, il marchesino rivela al suo interlocutore una verità sconvolgente: è lui il padre dei gemelli! Adriano appare confuso dopo aver scoperto la sua paternità biologica, ma Manuel lo prega di non rivelare a Catalina quanto ha appena scoperto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre dei gemelli

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

Ecco le anticipazioni settimanali di La Promessa dal 24 al 30 gennaio 2026.

