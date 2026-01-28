La Promessa anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026 | Adriano scopre di essere il padre dei gemelli

Da superguidatv.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La soap “La Promessa” si prepara a svelare un segreto importante. Adriano scopre di essere il padre dei gemelli, una rivelazione che potrebbe cambiare tutto. I fan sono in attesa da settimane e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio promettono di essere decisive per scoprire la verità.

I fans della telenovela spagnola La Promessa attendono da tempo di scoprire la verità, e le puntate in onda dal 31 gennaio al 6 febbraio potrebbero essere decisive per le indagini. Ma cosa accadrà? Scopriamo insieme tutte le trame settimanali della soap di Rete 4. Anticipazioni La Promessa: la rivelazione di Manuel. Mentre il dottor Ferrer – coadiuvato da Maria – pratica il cesareo a Catalina, Manuel ha un confronto con Adriano. Durante la loro conversazione, il marchesino rivela al suo interlocutore una verità sconvolgente: è lui il padre dei gemelli!  Adriano appare confuso dopo aver scoperto la sua paternità biologica, ma Manuel lo prega di non rivelare a Catalina quanto ha appena scoperto. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

la promessa anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026 adriano scopre di essere il padre dei gemelli

© Superguidatv.it - La Promessa, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Adriano scopre di essere il padre dei gemelli

Approfondimenti su La Promessa Genitori

Beautiful, anticipazioni settimanali dal 31 gennaio al 6 febbraio 2026: Deacon vuole Finn e Hope alle sue nozze con Sheila

La soap americana torna in prima serata con un episodio ricco di tensione.

La Promessa, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 gennaio 2026: incredibile scoperta di Curro

Ecco le anticipazioni settimanali di La Promessa dal 24 al 30 gennaio 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su La Promessa Genitori

Argomenti discussi: Beautiful, Forbidden Fruit, La forza di una donna e La promessa anticipazioni: puntate di oggi 24 gennaio 2026; Beautiful, Io sono Farah, Forbidden fruit, La forza di una donna, La promessa anticipazioni: puntate di oggi 22 gennaio 2026; La Promessa, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 gennaio 2026: incredibile scoperta di Curro; La Promessa: anticipazioni settimanali dal 19 al 25 gennaio 2026.

la promessa anticipazioni settimanaliLa Promessa, anticipazioni settimanali dal 24 al 30 gennaio 2026: incredibile scoperta di CurroMossa sorprendente di Curro permette di scoprire una verità fin qui celata: trame puntate La Promessa in onda su Rete 4 dal 24 al 30 gennaio. superguidatv.it

la promessa anticipazioni settimanaliLa Promessa febbraio 2026, trame e anticipazioniLa Promessa a febbraio 2026: trame e anticipazioni della soap spagnola in onda su Rete 4 dal lunedì alla domenica sera dalle ore 19:40. tvserial.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.