Polizia locale di Cortona | il bilancio di un anno di controlli e prevenzione

Nel 2025, la Polizia locale di Cortona ha concluso un anno di attività con un bilancio dettagliato di controlli e iniziative di prevenzione sul territorio, evidenziando l’impegno costante per la sicurezza cittadina.

Il 2025 si chiude con un intenso bilancio di attività per la Polizia locale di Cortona, che rende noti i dati relativi al lavoro svolto sul territorio nel corso dell’anno. Numeri che testimoniano un impegno costante sul fronte della sicurezza stradale, della prevenzione e dei servizi ai cittadini. Nel periodo considerato sono stati 105 gli incidenti stradali rilevati, 65 dei quali con feriti e nessun evento mortale. Il dato non comprende i sinistri gestiti da altre forze dell’ordine, con le quali la Polizia locale opera in stretta collaborazione, soprattutto nei casi che richiedono l’utilizzo delle telecamere di videosorveglianza per la ricostruzione delle dinamiche. 🔗 Leggi su Lortica.it

