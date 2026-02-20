la piazzola ecologica chiude gli ingombranti a zorlesco

La piazzola ecologica di via Albaron a Casalpusterlengo chiuderà il 25 febbraio a causa di lavori di manutenzione. La decisione riguarda la sospensione temporanea dei servizi per permettere interventi di ristrutturazione e miglioramento delle strutture. Durante questa fase, i cittadini dovranno trovare alternative per smaltire i rifiuti ingombranti e altri materiali. La chiusura durerà alcune settimane, mentre si eseguono le operazioni di aggiornamento. La comunità si prepara a gestire l’assenza del servizio per questo periodo.

La piazzola ecologica comunale di via Albaron a Casalpusterlengo chiuderà temporaneamente dal 25 febbraio. Decisione presa per consentire l’avvio di importanti lavori di adeguamento e riqualificazione, finanziati grazie ai fondi del Pnrr. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale di Elia Delmiglio, rientra in un più ampio programma di miglioramento delle strutture dedicate alla gestione dei rifiuti. I lavori prevedono una serie di interventi strutturali e impiantistici. In particolare, saranno realizzate opere di sistemazione delle aree di accesso e manovra, il rifacimento delle pavimentazioni, l’ottimizzazione delle postazioni di conferimento e l’installazione di nuove dotazioni per la raccolta differenziata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

