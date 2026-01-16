In un momento di difficoltà, la Pallacanestro Reggiana trova una nuova forza in JT Thor, il supereroe che si distingue per difesa, rimbalzi e tiri affidabili. Con l’assenza di Cheatham, la squadra si affida alla sua versatilità e determinazione, dimostrando come anche le sfide possano aprire nuove opportunità di crescita e consolidamento.

Non tutti i mali vengono per nuocere. O se preferite: si chiude una porta e si apre un portone. Sta di fatto che la Pallacanestro Reggiana – contestualmente allo stop di Cheatham che ne avrà almeno per 8-10 settimane, come recita l’ultimo bollettino medico – si sta ‘consolando’ alla grande con la crescita di JT Thor. Il ragazzo nativo di Omaha (Nebraska), ma originario del Sud Sudan, nazionale con cui ha partecipato anche alle Olimpiadi, non sta facendo rimpiangere proprio nessuno. Nemmeno la miglior versione di Cheatham, rispetto al quale ha molto più atletismo e dinamismo e non meno tiro da tre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Thor, un supereroe per l’Una Hotels. Difesa, rimbalzi e tiro infallibile

Leggi anche: Una Hotels, da regina a brutto anatroccolo. Difesa e rimbalzi: crollo rispetto a un anno fa

Leggi anche: Una Hotels, difesa imbarazzante. Napoli macina canestri e vince

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Thor, le avventure del supereroe stasera su Sky Cinema 1HD - Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ... video.sky.it

Uscite Marvel Italia Di Oggi: IMPERIAL 2 IMPERIAL CONNECTING VARIANT 2 SPIDER-MAN 882 THOR 316 AVENGERS 191 CAPITAN AMERICA 190 DEVIL E I CAVALIERI MARVEL 170 FANTASTICI QUATTRO 469 L`INCREDIBILE HULK 29 MILES MORA facebook