La Mazda lancia il suo primo SUV elettrico, la CX-6e, con un grande schermo da 26 pollici che domina l’interno. La vettura punta a offrire un’esperienza di guida più moderna e raffinata, senza rinunciare alla praticità. La casa giapponese entra nel mondo delle auto a zero emissioni con un modello che promette tecnologia e stile.

La Mazda CX-6e segna l’ingresso del marchio giapponese nel mondo dei Suv elettrici con un progetto che trasforma la mobilità a zero emissioni in un’esperienza sensoriale. Dopo la berlina 6e, Mazda amplia il proprio linguaggio mettendo in scena un Suv lungo 4.850 mm che fa della luce, del silenzio e delle proporzioni il proprio vocabolario estetico. La CX-6e nasce da una collaborazione stretta tra i centri stile europei e giapponesi, in cui il linguaggio Kodo evolve in un’estetica più pulita e futuristica. Le superfici scorrono come un tessuto tecnico, le linee sono scolpite con precisione sartoriale e la firma luminosa frontale a forma di ala — animata durante apertura, chiusura e ricarica — diventa un gesto scenico che caratterizza il nuovo corso elettrico di Mazda. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Con il suo display panoramico da 26 pollici, la Mazda CX-6e trasforma l’interno in un ambiente sofisticato

Approfondimenti su Mazda CX 6e

Al Salone di Bruxelles è stata presentata in anteprima la Mazda CX-6e, il nuovo modello elettrico del marchio.

Mazda avvia il suo percorso verso l’elettrificazione con il lancio della Nuova CX-6e.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Mazda CX 6e

Argomenti discussi: È un anello smart con display, ma anche un mini smartwatch: e costa pochissimo!; Amazon sorprende ancora! HUAWEI WATCH FIT a meno di 40€; Apple iPhone Air a soli 899€ su Amazon: prezzo minimo storico e confronto con iPhone 17; Test Monitor Lenovo P34WD-40: più che un monitor, è una postazione di lavoro.

Sfrutta il codice sconto e risparmia sul Vivo X200 Pro: batteria da 6.000mAh e display con refresh rate da 120HzOggi puoi risparmiare sull'acquisto del Vivo X200 Pro che cala di prezzo grazie all'applicazione di un codice sconto dedicato. multiplayer.it

Galaxy entra in una nuova fase della protezione visiva con il Privacy DisplaySamsung ha deciso di anticipare una delle novità più discusse della prossima generazione di smartphone premium. L'azienda ha confermato ufficialmente l’arri ... tecnoandroid.it

Prezzo: €10.000 Mazda CX-30 2.0 / Skyactiv / Top Edition / 4WD / Cruise Control / Impianto audio Bose / Cruise Control adattivo / Head-Up Display / Keyless Entry / Interni in pelle / Isofix / Tagliandata / Cruise Control adattivo / Fari allo xeno / 5 posti / Bluetooth - facebook.com facebook