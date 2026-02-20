La ’Musa’ di Casa Italia I capolavori dell’arte da Farsetti a Cortina

Il nome “’Musa’” ha preso vita dall’idea del Coni di mostrare come l’Italia influenzi la creatività globale. La mostra a Cortina presenta opere di artisti come Farsetti, che catturano l’essenza del nostro patrimonio culturale. Questi capolavori, esposti in un contesto naturale, dimostrano quanto l’Italia ispiri artisti e visitatori da tutto il mondo. La rassegna mette in luce il legame tra arte e identità nazionale, attirando appassionati e curiosi in un percorso tra tradizione e innovazione. La mostra resterà aperta fino alla fine della stagione invernale.

L’Italia come continua fonte di ispirazione per il mondo. E il Coni ha scelto il tema ’ Musa ’ per rappresentare il ruolo che il nostro Paese esercita sull’immaginario e sulla cultura in ogni angolo del Pianeta. Un richiamo alla bellezza, alla storia e alla creatività che rendono l’Italia un riferimento riconosciuto a livello globale. L’arte e la montagna dunque diventano assolute protagoniste dell’inverno olimpico. Casa Italia a Cortina è ospitata nella sede di Farsettiarte, che si trova nel centro della perla ampezzana e aperta nel 2020 a seguito di un progetto visionario: convertire la stazione di partenza della vecchia funivia, che univa Cortina a Pocol, in spazio espositivo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

