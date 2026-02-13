Milano Cartina il Presidente Mattarella visita la Galleria d' Arte di Casa Italia a Cortina – Il video

Il Presidente Sergio Mattarella ha fatto visita alla Galleria d’Arte di Casa Italia a Cortina, un gesto che dimostra il suo sostegno alla cultura italiana. La visita si è svolta il 12 febbraio 2026, in un momento in cui la città si prepara a ospitare importanti eventi invernali. Durante l’incontro, il Presidente ha osservato alcune opere esposte e ha incontrato artisti locali, sottolineando l’importanza di valorizzare il patrimonio artistico italiano. Un momento significativo che ha suscitato entusiasmo tra cittadini e visitatori.

(Agenzia Vista) Cortina, 12 febbraio 2026 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha visitato la Galleria d'Arte di Casa Italia a Cortina. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev