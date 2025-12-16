Abito da sposa di carta | da quelli usa e getta a costo zero ai capolavori dell' arte dell' origami

Gli abiti da sposa di carta hanno evoluto nel tempo, passando da modelli usa e getta degli anni ’60 a autentiche opere d’arte dell’origami contemporaneo. Questa originale tendenza unisce creatività, sostenibilità e design, trasformando materiali semplici in capolavori eleganti e sorprendenti, che riflettono l’arte e l’innovazione del mondo nuziale.

© Vanityfair.it - Abito da sposa di carta: da quelli usa e getta a costo zero ai capolavori dell'arte dell'origami Da quelli che negli anni '60 hanno goduto di un certo successo, fino ai modelli origami del Terzo Millennio, vere e proprie opere d'arte. Non sono realizzati in mikado, né macramè o tulle: che la nuova frontiera per confezionare l'abito da sposa sia la carta (anche igienica)?.