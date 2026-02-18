Bimbo col cuore bruciato no al nuovo trapianto | le speranze sfumano

Il comitato di esperti dell’Ospedale Monaldi di Napoli ha respinto la richiesta di un nuovo trapianto di cuore per il bambino di due anni e mezzo, dopo un primo intervento fallito lo scorso dicembre. La causa è il danno irreparabile al cuore trapiantato, che rende impossibile un ulteriore intervento. Il piccolo, che da mesi lotta tra vita e morte, ha subito un peggioramento delle condizioni. I medici hanno spiegato che non ci sono più opzioni terapeutiche praticabili per lui. La famiglia si prepara ad affrontare un nuovo capitolo.

Le speranze si affievoliscono. Il comitato di esperti riunitosi all'Ospedale Monaldi di Napoli ha espresso parere negativo al nuovo trapianto di cuore sul bimbo di due anni e mezzo al quale lo scorso dicembre era stato trapiantato un cuore risultato danneggiato. Lo comunica in una nota l'Azienda ospedaliera dei Colli. L'equipe di esperti arrivati a Napoli da Roma, Padova, Bergamo e Torino ha valutato le condizioni del piccolo paziente e la predisposizione a un nuovo trapianto, considerando che da oltre 50 giorni è collegato all'Ecmo per garantirgli il supporto extracorporeo alla funzione cardiaca.