La mamma di Domenico | Iniziate le cure per il dolore Non ci sono speranze | Il no a un nuovo trapianto |  Non sopravviverebbe

La madre di Domenico ha annunciato che sono iniziate le cure per alleviare il dolore del figlio, aggiungendo che non ci sono speranze di miglioramento. La famiglia ha rifiutato un nuovo trapianto, ritenendo che il bambino non sopravviverebbe. Il legale dei genitori ha spiegato che si tratta di una procedura per evitare l’accanimento terapeutico, chiarendo che non si tratta di eutanasia. La decisione è stata presa dopo un lungo confronto con i medici e il personale sanitario. La famiglia ha deciso di rispettare la volontà di Domenico.

«Abbiamo presentato con la famiglia istanza per la Pianificazione condivisa delle cure, l'ospedale Monaldi ha accettato. Domani (venerdì 20 febbraio; ndr) ci sarà il primo accesso per l'inizio del percorso terapeutico. Purtroppo tolta la sedazione, il bambino non si è svegliato». L'avvocato Francesco Petruzzi, il legale dei genitori di Domenico, il bimbo al quale è stato trapiantato un cuore lesionato, l'ha rivelato nel corso della trasmissione «Diritto e Rovescio» in onda su Rete 4. Al suo fianco mamma Patrizia, che ha ancora una volta ribadito di voler restare fino all'ultimo vicino al suo bambino: «Non lo lascio». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

