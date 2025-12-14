Nel terzo trimestre del 2025, l'export bergamasco registra un lieve incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente, secondo i dati Istat. Il bilancio trimestrale si mantiene appena sopra la soglia positiva, evidenziando una leggera ripresa nelle esportazioni della provincia di Bergamo nel contesto dell’interscambio commerciale con l’estero.

Bergamo. I dati appena pubblicati dall’ Istat e riferiti all’interscambio commerciale con l’estero nel terzo trimestre del 2025 segnalano un aumento delle esportazioni bergamasche dello 0,6% su base annua. Nello stesso trimestre la Lombardia ha registrato una crescita del 3,4%, mentre l’Italia il 6,6%. Tali dati contengono una revisione anche dei dati territoriali per i primi due trimestri dell’anno. Le esportazioni provinciali hanno raggiunto nel periodo considerato un valore di 4.928 milioni di euro, mentre le importazioni sono rimaste pressoché invariate e, con una variazione del +0,3%, si attestano a quota 3. Bergamonews.it

Export bergamasco, il bilancio trimestrale supera di poco la linea del positivo - Dal capoluogo orobico aumentano le esportazioni verso la Cina; bene anche alimentari e mezzi di trasporto ... bergamonews.it