Caos medicina la FLC CGIL mobilita la piazza l’11 dicembre contro la farsa del semestre filtro | solo il 10% supera i test

Orizzontescuola.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il semestre filtro a Medicina registra percentuali di idonei bassissime (10% in Fisica), rischiando di lasciare posti vacanti. FLC CGIL e UDU annunciano ricorsi legali e una mobilitazione per l'11 dicembre contro un sistema giudicato ingiusto e confuso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

