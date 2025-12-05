Caos medicina la FLC CGIL mobilita la piazza l’11 dicembre contro la farsa del semestre filtro | solo il 10% supera i test

Il semestre filtro a Medicina registra percentuali di idonei bassissime (10% in Fisica), rischiando di lasciare posti vacanti. FLC CGIL e UDU annunciano ricorsi legali e una mobilitazione per l'11 dicembre contro un sistema giudicato ingiusto e confuso. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Medicina, caos semestre filtro: l’11 dicembre proteste in tutta Italia - Record di bocciature nelle prime tre prove: nessun superamento del numero chiuso, ma una selezione ingiusta e mascherata. Secondo flcgil.it

Università, pasticcio semestre filtro a medicina. FLC CGIL: l’11 dicembre in piazza con UDU - “Di fronte ai disastrosi esiti della prima tornata di esami, denunciamo con forza come il nuovo meccanismo del semestre filtro non rappresenti affatto un allargamento del diritto al ... Lo riporta flcgil.it

