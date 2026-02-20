Angelina Mango dopo lo stop svela | Non ascoltarsi fa male non pensavo sarei tornata a fare musica

Nuovo tour per Angelina Mango, la cantante svela il motivo della sua lunga pausa. Dopo Amici di Maria De Filippi Angelina Mango ha conquistato un successo dopo l’altro, si è anche aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo nel 2024. Angelina Mango (Screen Ig @angelinamango) L’amata cantante ha raggiunto importanti traguardi con i suoi tour, all’improvviso però ha annunciato un inaspettato stop. Aveva bisogno di prendersi del tempo restando lontana dal mondo della musica, annullando tutti i suoi concerti. La pausa è durata oltre un anno, da poco però è tornata in pista ed è pronta a ripartire con il nuovo tour che inizierà il 2 marzo 2026.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

Leggi anche: Angelina Mango, l’emozionante lettera ai fan prima del tour: “Non pensavo sarei tornata”

Leggi anche: Angelina Mango, ecco quanto fa male il non ascoltarsi

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Angelina Mango: Non mi sono ammalata per il successo, ma perché non ero libera. Dopo lo stop di un anno torna ad esibirsi; Angelina Mango: Ho pianto quando sono salita sul palco, non pensavo sarei tornata; Angelina Mango spiega ai fan: Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare; Angelina Mango torna in tour (in lacrime) e svela: Ecco cosa mi ha fatto ammalare, la verità sullo stop ai concerti.

Angelina Mango: Ero struccata e libera. La commovente lettera dopo il periodo buioUn quaderno, una penna e nessuna maschera: Angelina Mango rompe il silenzio con parole che nessuno si aspettava. Pensavo di non tornare più: ecco la sua confessione ... skuola.net

Angelina Mango, tour dopo malattia: Ho pianto ma mi sento libera/ Ecco cosa mi ha fatto ammalareAngelina Mango pronta per il tour dopo malattia: Ho pianto ma mi sento libera, ecco cosa mi ha fatto ammalare: nè lo stress nè il successo ... ilsussidiario.net

“Ecco cosa mi ha fatto ammalare”. Angelina Mango rompe il silenzio sui suoi problemi: il coraggio di dire la verità - facebook.com facebook

"Nina canta nei teatri", Angelina Mango all'Auditorium Conciliazione ift.tt/qErTCnX x.com