Angelina Mango dopo lo stop svela | Non ascoltarsi fa male non pensavo sarei tornata a fare musica
Angelina Mango ha annunciato il ritorno alla musica dopo aver interrotto la sua carriera a causa di problemi personali. La cantante spiega che non ascoltarsi e ignorare i propri sentimenti le ha causato sofferenza e stress. Dopo aver vinto Amici di Maria De Filippi, ha deciso di prendersi una pausa per riflettere e ricaricare le energie. Ora, con un nuovo tour in programma, Angelina si sente pronta a riprendere il suo percorso artistico, confermando il suo impegno nel mondo dello spettacolo.
Nuovo tour per Angelina Mango, la cantante svela il motivo della sua lunga pausa. Dopo Amici di Maria De Filippi Angelina Mango ha conquistato un successo dopo l’altro, si è anche aggiudicata la vittoria del Festival di Sanremo nel 2024. Angelina Mango (Screen Ig @angelinamango) L’amata cantante ha raggiunto importanti traguardi con i suoi tour, all’improvviso però ha annunciato un inaspettato stop. Aveva bisogno di prendersi del tempo restando lontana dal mondo della musica, annullando tutti i suoi concerti. La pausa è durata oltre un anno, da poco però è tornata in pista ed è pronta a ripartire con il nuovo tour che inizierà il 2 marzo 2026.🔗 Leggi su Bollicinevip.com
