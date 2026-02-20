La lite il machete e la mattanza Chi è il 30enne accusato di aver decapitato una donna a Scandicci
Issam Chlih, 30 anni, è stato fermato con l’accusa di aver ucciso e decapitato Silke Sauer, una donna di 44 anni, vicino a un casolare di Scandicci. La polizia ha trovato il corpo senza testa di Sauer dopo una lite furiosa tra i due, durante la quale Chlih avrebbe usato un machete. La vicenda ha sconvolto la comunità locale, che si interroga sulle ragioni di questa violenta aggressione. La dinamica dell’episodio resta da chiarire, mentre gli investigatori continuano a raccogliere prove.
Si chiama Issam Chlih l’uomo sottoposto a fermo indiziato di delitto per l’omicidio di Silke Sauer, la quarantaquattrenne trovata decapitata nei pressi di un casolare. Il trentenne marocchino è accusato di aver ucciso la donna per decapitazione, infatti non ci sarebbe altri segni rilevanti di.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
