La lite il machete e la mattanza Chi è il 30enne accusato di aver decapitato una donna a Scandicci

Si chiama Issam Chlih l'uomo sottoposto a fermo indiziato di delitto per l'omicidio di Silke Sauer, la quarantaquattrenne trovata decapitata nei pressi di un casolare. Il trentenne marocchino è accusato di aver ucciso la donna per decapitazione, infatti non ci sarebbe altri segni rilevanti di.

La lite, il machete e la mattanza. Chi è il 30enne accusato di aver decapitato una donna a ScandicciSi sospetta che l’uomo, noto per precedenti nell’ambito degli stupefacenti, posso aver colpito la donna con un coltellaccio – simile a un machete – mentre era in preda a un abuso di sostanze. firenzetoday.it

Lite alla Festa dell’Unità. Rissa a bottigliate e brandendo un machete. Tre giovani nei guaiSi è chiusa con tre denunce l’indagine della Digos di Lodi, sotto il coordinamento della Procura, per la violenta rissa avvenuta lo scorso 6 settembre durante la Festa dell’Unità nell’area del Capanno ... ilgiorno.it

