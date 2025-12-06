Uccide la nonna a martellate dopo una lite arrestato 30enne | ferito anche il compagno della donna

Fanpage.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Per la donna, 80 anni, non c'è stato nulla da fare. L'autore dell'omicidio, il nipote, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

