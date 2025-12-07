Skincare wardrobe | come costruire una beauty routine consapevole

Tutte conosciamo il nostro amatissimo wardrobe, ma lo skincare wardrobe? In inglese, significa letteralmente guardaroba: un insieme ragionato e selezionato di capi e accessori che usiamo nella nostra quotidianità. E se si potesse associare questo concetto anche al beauty? Lo skincare wardrobe segue proprio questo principio: prodotti per la cura della pelle che sono essenziali per noi ogni giorno. Abbiamo già parlato del guardaroba olfattivo, e a breve parleremo di quello per il trucco e per la cura pelle. È importante sapere che non stiamo parlando di tendenze: lo skincare wardrobe, così come la versione per il make-up, è una filosofia di vita. 🔗 Leggi su Amica.it

