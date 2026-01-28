Korean Girl la skincare routine coreana e la cultura K-beauty

La routine di skincare coreana sta conquistando sempre più persone in Italia. Non si tratta solo di mettere qualche prodotto sulla pelle, ma di un vero e proprio rito quotidiano nato in Corea del Sud. Per molte persone, prendersi cura della pelle è diventato un modo per sentirsi meglio, ma anche per mostrare una cura che va oltre l’aspetto estetico. È una tradizione che riflette un rispetto profondo per il proprio corpo e la propria salute.

La skincare routine coreana è una cultura, un gesto quotidiano che nasce in Corea del Sud da un rapporto profondo con la pelle, considerata il primo biglietto da visita, ma anche uno specchio dello stato di salute generale. Quando si parla di " Korean Girl ", non si allude a un ideale irraggiungibile o a un modello artificiale. Si parla piuttosto di un approccio consapevole, paziente, costruito nel tempo. La pelle non viene corretta all'ultimo momento, ma accompagnata giorno dopo giorno. È qui che la skincare routine coreana mostra la sua vera forza: nella costanza, non nella promessa miracolosa.

