WEC Toyota presenta la nuova TR010 Hybrid

Toyota ha annunciato la presentazione della nuova TR010 Hybrid, versione aggiornata del prototipo che prenderà parte alla prossima edizione della 24 Ore di Le Mans e del FIA World Endurance Championship. Questo modello rappresenta un passo avanti nella tecnologia e nelle prestazioni del marchio, consolidando l’impegno di Toyota nel motorsport e nell’innovazione automobilistica.

Toyota ha presentato ufficialmente la versione aggionrata del proprio prototipo che correrà nella prossima edizione della 24 Ore Le Mans e del FIA World Endurance Championship. La GR010 Hybrid cede il posto alla TR010 Hybrid, completamente rivista sotto tutti i punti di vista. Kamui KobayashiNyck De VriesMike Conway (n. 7) e Ryo HirakawaBrendon HartleySébastien Buemi (n. 8) condurranno una Hypercar completamente rivista dal punto di vista aereodinamico. Il muso cambia completamente seguendo quanto scelto per il settore dell'automotive, mentre sono state aggiornate anche il posteriore e tutta la zona laterale.

WEC | Toyota presenta la TR010 Hybrid per l'assalto ai Mondiali - La Casa giapponese cambia nome e rinnova la sua LMH: dal 2026 correrà come Toyota Racing e la TR010 Hybrid servirà come rilancio delle proprie ambizioni per tornare ai vertici della Classe HYPERCAR. it.motorsport.com

As part of the 2026 FIA WEC Season, Toyota is Showcasing its 2026 TR010 Hypercar.

