La Juventus chiama Gravina | chiesta la grazia per Kalulu E c’è già il precedente Lukaku

La Juventus ha chiesto a Gravina di intervenire per ottenere la grazia di Kalulu, coinvolto in una discussione durante la partita. Il club ha evidenziato che il difensore francese non ha ricevuto un'ammonizione e merita clemenza. La richiesta si basa su un precedente simile con Lukaku, che ha ricevuto una decisione favorevole. La vicenda continua a attirare l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori. La vicenda resta aperta e si attende una risposta ufficiale.

A distanza di quasi una settimana, il caso Bastoni – Kalulu continua a far parlare di sé. La Juventus ha infatti chiesto la grazia a Gabriele Gravina, presidente della Figc, per Pierre Kalulu. Dopo l’espulsione subita nella sfida di San Siro contro l’Inter, giudicata ingiusta anche dall’AIA, il club bianconero ha fatto ricorso per rimuovere la squalifica del difensore francese. La richiesta, però, è stata respinta e di conseguenza il club bianconero ha chiesto la grazia direttamente al presidente della FIGC Gabriele Gravina con l’obiettivo di porre riparo a un torto acclarato. L’obiettivo è quello di riaverlo a disposizione già sabato nella sfida con il Como.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Juventus chiama Gravina: chiesta la grazia per Kalulu. E c’è già il precedente Lukaku Leggi anche: Squalifica Kalulu, respinto ricorso della Juventus che ha fatto richiesta di grazia a Gravina (c’è il precedente Lukaku) Leggi anche: Grazia per Kalulu: la Juventus sfida la FIGC e invoca il precedente Lukaku LAS TONTERÍAS de LUKAKU... Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Elkann chiama Gravina: 'ervono soluzioni a garanzia credibilità calcio'; Juventus danneggiata da ripetuti errori arbitrali, Elkann telefona a Gravina: Forte disappunto; Rabbia Juve, John Elkann telefona a Gravina dopo il rosso a Kalulu: troppi errori, ora le soluzioni; Elkann chiama Gravina: Troppi errori, ridare credibilità al calcio italiano. Juve, il giudice respinge il ricorso per Kalulu. I bianconeri chiedono la grazia a GravinaCome fece l'Inter per Lukaku, anche la Juve si rivolge al presidente federale per togliere l'ingiusta squalifica a Kalulu, espulso dopo la simluazione di Batoni ... tuttosport.com Rosso a Kalulu, la Juve non ci sta. Tuttosport: Elkann chiama Gravina: 'Rispettateci!'Continuano le grandi polemiche per l'espulsione che l'arbitro La Penna ha dato a Kalulu a metà del primo tempo del derby d'Italia. tuttomercatoweb.com #Viviano senza filtri sul caso #Bastoni L’ex portiere chiama in causa anche #Chiellini, accusato di comportamenti non proprio ideali nel corso della sua carriera L’ARTICOLO DI JUVENTUSNEWS24.COM LO TROVI NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com facebook #Osimhen alla GdS: " #Giuntoli mi chiamò alla #Juventus, parlai con un paio di persone del club. Quando la Juve chiama devi sederti e ascoltare. Ma sapevo che De Laurentiis non mi avrebbe fatto andare" x.com