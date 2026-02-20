Grazia per Kalulu | la Juventus sfida la FIGC e invoca il precedente Lukaku

La Juventus ha deciso di rivolgersi direttamente alla FIGC per chiedere clemenza su Kalulu, dopo un episodio che ha suscitato polemiche. La società ha presentato un ricorso ufficiale, mettendo in discussione la sanzione inflitta e citando un precedente simile con Lukaku. La decisione arriva in un momento di tensione tra club e federazione, con il club che punta a ottenere un trattamento più equo. La questione ora passa sotto la lente degli organi competenti.

La Juventus ha rotto gli indugi istituzionali, portando il caso di Pierre Kalulu direttamente sulla scrivania di Gabriele Gravina. Dopo il rigetto del ricorso ordinario, il club bianconero ha formalizzato la richiesta di grazia presidenziale per il difensore francese, espulso nel Derby d'Italia contro l'Inter per una doppia ammonizione che ha sollevato un polverone mediatico e tecnico. Il nodo del contendere risiede nel secondo cartellino giallo, estratto dall'arbitro La Penna per un contatto con Alessandro Bastoni giudicato "lievissimo" e avvenuto all'altezza del petto, non sulle gambe. Una decisione che perfino i vertici dell' AIA avrebbero ufficiosamente bollato come un errore, spingendo la Continassa a invocare un intervento straordinario per sanare quella che viene definita un' "acclarata ingiustizia".