Caso Kalulu | la Juventus alza il tiro e invoca la Grazia Presidenziale di Gravina

La Juventus chiede un intervento diretto di Gravina dopo l’espulsione di Pierre Kalulu nel Derby d’Italia a San Siro. La società bianconera ritiene ingiusta la decisione dell’arbitro e invoca la “Grazia Presidenziale” per rivedere il cartellino rosso. La richiesta si basa sulla volontà di evitare sanzioni e mantenere un equilibrio nel campionato. La situazione si fa sempre più tesa, e le parti attendono una risposta ufficiale.

Il braccio di ferro tra la Juventus e le istituzioni calcistiche raggiunge l’apice della tensione diplomatica a seguito dell’espulsione di Pierre Kalulu nel Derby d’Italia a San Siro. Nonostante il verdetto del campo sia stato sconfessato nelle ore successive dalla stessa AIA (Associazione Italiana Arbitri), che ha riconosciuto l’errore del direttore di gara nel sanzionare il difensore francese, la giustizia sportiva ha rigettato il ricorso presentato dal club bianconero. Una decisione che ha spinto il sodalizio torinese a tentare l’ultima, disperata carta politica: la richiesta di grazia diretta al presidente della FIGC, Gabriele Gravina.🔗 Leggi su Serieagoal.it

