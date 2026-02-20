La frana del Cengalo l’ora della verità | sotto il distacco della Val Bregaglia morirono otto escursionisti

Il processo sulla tragedia del Cengalo si apre oggi a nove anni dalla frana in Val Bregaglia, avvenuta il 23 agosto 2017, che provocò la morte di otto escursionisti. Quel giorno, più di tre milioni di metri cubi di roccia si staccarono dal Pizzo Cengalo, travolgendo il sentiero e lasciando irrecuperabili i corpi di quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri. La vicenda ha suscitato molte polemiche sulla sicurezza delle aree alpine. La sentenza finale deciderà se ci sono state responsabilità.

Villa di Chiavenna (Sondrio), 20 febbraio 2026 – Si terrà a nove anni dalla frana del Pizzo Cengalo in Val Bregaglia del 23 agosto 2017 - oltre tre milioni di metri cubi di roccia - che costò la vita a otto escursionisti (quattro tedeschi, due austriaci e due svizzeri, i cui corpi non furono mai recuperati) il processo per accertare eventuali responsabilità legate alla loro morte (lo riporta l'agenzia di stampa elvetica Ats). Lo si evince dalla pagina online del Tribunale regionale Maloja. CHIAVENNA, FRANA IN VAL DI BONDO SVIZZERA - FOTO(NATIONAL PRESSORLANDI) La data del processo. L'atteso processo si svolgerà, dunque, o a fine agosto - proprio la settimana che seguirebbe il nono anniversario dalla frana - o a inizio ottobre. Processo per la frana del Pizzo Cengalo fissato tra fine agosto e ottobre 2026Il dibattimento per accertare responsabilità sulla morte di otto escursionisti nel 2017 è previsto nella settimana 35 o 41 del 2026; cinque imputati sono accusati di omicidio plurimo colposo