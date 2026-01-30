Per una montagna senza confini | Valchiavenna e Val Bregaglia unite dal welfare

La Valchiavenna e la Val Bregaglia si uniscono in un progetto che punta a superare i confini tradizionali del welfare. Le due zone, storicamente separate, ora collaborano per offrire servizi di cura e assistenza più efficaci. L’obiettivo è creare un modello di montagna senza barriere, dove le persone ricevano supporto ovunque si trovino. In questi territori si lavora per trasformare la montagna in un luogo dove la solidarietà diventa prioritaria, oltre i confini geografici.

La montagna non è più un limite, ma un laboratorio di innovazione dove la cura della persona supera le frontiere. È questo il messaggio che emerge con forza dall'approvazione del progetto IN3C - Intrecci di cura, comunità e confine - inserito ufficialmente tra le iniziative strategiche finanziate dal Programma Interreg VI-A Italia-Svizzera 2021-2027. Il cuore del progetto è una sinergia che vede in prima fila la Fondazione Casa di Riposo Città di Chiavenna. “Grazie a queste risorse potremo ammodernare i nostri ambienti terapeutici e investire in attrezzature tecnologiche - ha sottolineato la dottoressa Laura Pelanconi, direttore sanitario della Casa di riposo -, mettendo la digitalizzazione al servizio diretto della cura e del benessere degli ospiti”.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Approfondimenti su Valchiavenna Val Bregaglia

Ultime notizie su Valchiavenna Val Bregaglia

