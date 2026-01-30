Niscemi parla Di Martino sindaco all’epoca della frana del 1997 | Dieci anni per la prima gara della Regione poi un nuovo stop Il torrente scava sotto i nostri piedi – L’intervista

Il sindaco Di Martino ricorda che il crollo di questi giorni non è un caso isolato, ma il risultato di anni di problemi irrisolti. La frana che si è attivata nel 1997 non si è mai fermata davvero, ha continuato a scavare sotto le case e le strade di Niscemi. Dopo dieci anni di tentativi e di attese per una gara regionale, i lavori si sono fermati due volte. Ora, con i cedimenti più recenti, circa un centinaio di persone sono state costrette a lasciare le proprie case, mentre la paura cresce tra

Il crollo che ha colpito Niscemi non è un evento isolato. E’, invece, il peggioramento di una frana che non si è mai effettivamente fermata ma dal 1997 ad oggi ha continuato a peggiorare, fino ai cedimenti di questi ultimi giorni che hanno costretto a sfollare circa 1.500 persone e ad ipotizzare che per loro vada addirittura costruita una new town. Nelle ultime ore il ministro per la Protezione civile ed ex governatore della Regione, Nello Musumeci, sotto accusa soprattutto dopo la pubblicazione di uno studio del 2022 ( anticipato da Open ) che evidenziava come la frana fosse ancora attiva, ha puntato il dito proprio sull’ episodio del 1997 (che portò all’abbattimento di 48 edifici con 400 sfollati) parlando di sottovalutazione.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Niscemi Frana La frana di Niscemi continua, nei tunnel scavati per i cedimenti del 1997 strumenti inutilizzati da 20 anni Il progetto per la frana di Niscemi del 1997 non è stato mai attuato. L'iter va avanti da anni per un importo di 14 milioni La Regione Sicilia non ha mai messo in atto il progetto per consolidare la frana di Niscemi, risalente al 1997. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Niscemi Frana Argomenti discussi: Frana Niscemi, ex sindaco Di Martino: Le acque del torrente Benefizio mai irregimentate; Niscemi, voci da un abbandono: Tutta la nostra vita appesa a un precipizio; Schlein a Niscemi: due miliardi di danni, dirottare subito 1 mld dal Ponte sullo Stretto; Condannati a crollare, a Niscemi la frana avanza ancora. Niscemi, parla Di Martino, sindaco all’epoca della frana del 1997: «Dieci anni per la prima gara della Regione, poi un nuovo stop. Il torrente scava sotto i nostri piedi ...Giovanni Di Martino, sindaco all'epoca della frana dl 29 anni fa, racconta a Open: «Il comune, anche con amministrazioni di diverso colore politico, ha fatto la sua parte. I lavori idraulici spettavan ... open.online Niscemi, Peppe Caridi a Rai Radio 1: questa frana non si può fermare, il territorio scivola da secoliLa frana che ha colpito Niscemi è stata al centro di un approfondito dibattito nella trasmissione Zapping su Radio Rai 1, condotta da Giancarlo Loquenzi. Al confronto hanno partecipato Peppe Caridi, d ... strettoweb.com Ristori dopo il ciclone, aiuti per Niscemi e investimenti regionali: Sammartino parla da Agrigento Intanto la Lega avvia in provincia di Agrigento una fase di ricostituzione e rilancio, caratterizzata da fermento politico e, in vista delle prossime scadenze elettorali, facebook Gli ultimi aggiornamenti della frana a Niscemi: parla uno dei cittadini #Mattino5 x.com

