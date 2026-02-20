La frana a Ponte a Serraglio? Anni di sottovalutazione

Una frana a Ponte a Serraglio si è verificata a causa di anni di sottovalutazione dei segnali di instabilità. La massa di terreno si è improvvisamente sgretolata vicino alla Cova, portando via una parte significativa della strada. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, anche se i residenti avevano più volte segnalato problemi di dissesto. La strada rimane chiusa mentre i tecnici valutano i danni e intervengono per mettere in sicurezza l’area. La questione resta aperta per le autorità locali.

"Il cedimento in prossimità della Cova, a Ponte a Serraglio, di una parte consistente della sede stradale, fortunatamente non ha provocato danni alle persone. Se questa è una buona notizia, tutto il resto descrive una situazione altamente compromessa, che riguarda un’ampia porzione della viabilità della provincia di Lucca, con particolare riferimento alla Mediavalle e Garfagnana". Lo sostiene il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Vittorio Fantozzi il quale anticipa che "faremo certamente una nuova interrogazione per portare ancora una volta a livello istituzionale un tema rilevante come questo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Frana a Ponte a Serraglio, Fantozzi (Fdi): “Problema che va affrontato strutturalmente”Una frana a Ponte a Serraglio, nel comune di Bagni di Lucca, è avvenuta il 16 febbraio 2026, provocando il crollo di una parte della strada.

Franano muro e marciapiede a Ponte a SerraglioUn cedimento improvviso di muro e marciapiede a Ponte a Serraglio ha causato una scena di paura questa mattina, 16 febbraio, a Bagni di Lucca.

