La forza di Giordano Il trapianto e la rinascita La gioia tre anni dopo
Giordano si sente male improvvisamente durante una vacanza estiva, un fatto che sconvolge la sua vita. Un malore inaspettato lo porta in ospedale, dove i medici decidono di intervenire con un trapianto. Dopo tre anni di lotte e cure, Giordano torna a sorridere, trovando nuova forza nella sua rinascita. La sua storia dimostra come un evento improvviso possa cambiare tutto, portando a una seconda possibilità di vita. Ora, Giordano guarda al futuro con speranza e gratitudine.
Il silenzio di una vacanza d’estate spezzato da un malore improvviso. È così che la vita di Giordano cambia direzione, in poche ore, senza preavviso. Era a Camaldoli con la famiglia quando ha iniziato a stare male: vomito, spossatezza, un quadro che sembrava quello di una banale gastroenterite. Ma il suo corpo lanciava segnali più gravi, difficili da decifrare e impossibili da ignorare. I genitori decidono di non aspettare. Lo portano al San Donato. In pronto soccorso viene visitato, monitorato, seguito passo dopo passo. All’inizio si pensa a una disidratazione, poi qualcosa non torna: il peggioramento è rapido, il cuore fatica, i parametri cambiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it
