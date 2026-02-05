La rinascita di Valentina dopo il cancro | La parte più dura è stata rialzarsi poi l' ho affrontato con gioia

Da foggiatoday.it 5 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, si è tenuta la presentazione del libro di Valentina Di Francesco, intitolato *Memorie di un panda che divenne farfalla*. La scrittrice ha raccontato la sua lotta contro il cancro e come, dopo mesi difficili, sia riuscita a rialzarsi con un sorriso. Ha detto che la parte più dura è stata ricominciare, ma poi ha deciso di affrontare la vita con gioia. La sala era piena di amici e sostenitori che l’hanno applaudita mentre condivideva la sua storia

Si è tenuta questa sera, mercoledì 4 febbraio, nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte, la presentazione del libro Memorie di un panda che divenne farfalla di Valentina Di Francesco. Un incontro intenso - moderato da Francesco Strippoli - capace di andare oltre la semplice presentazione.🔗 Leggi su Foggiatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Valentina Di Francesco

