Truffa della finta banca in Sicilia tre indagati | una base logistica in Campania

La truffa della finta banca in Sicilia ha portato all’indagine di tre persone, dopo che i carabinieri di Castellana Sicula hanno scoperto un’organizzazione attiva tra Villabate, Pozzuoli e Torino. Gli uomini dell’Arma hanno trovato una base logistica a Pozzuoli, dove gli investigatori hanno sequestrato computer e documenti. La banda ingannava clienti, sottraendo soldi con false promesse di investimenti. Le indagini, condotte con attenzione, continuano per identificare eventuali complici e smascherare l’intera rete criminale.

I carabinieri di Castellana Sicula, coordinati dalla procura di Termini Imerese, hanno scoperto un'organizzazione che truffava i correntisti e che aveva come basi Villabate (Palermo), Pozzuoli (Napoli) e Torino. Le indagini sono scattate dopo la denuncia di una donna del comprensorio madonita alla quale sono stati sottratti 24 mila euro. La vittima ha ricevuto un messaggio apparentemente proveniente dal proprio istituto di credito, con l'avviso di un'operazione sospetta in corso e l'invito a contattare un numero telefonico. Al primo contatto ha fatto seguito la telefonata di un sedicente operatore bancario che, con tono rassicurante ma pressante, ha detto alla correntista che c'era un'immediata emergenza sul suo conto e che era necessario fare una serie di bonifici "di sicurezza", in realtà destinati ai conti nella disponibilità della rete criminale.

