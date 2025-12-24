Migliaia di finti SMS dalla banca | in un solo colpo rubano 96mila euro con la truffa dello smishing
Finti operatori inducevano le vittime a farsi dare le credenziali bancarie grazie ai messaggi truffa. Indagate 17 persone tra Pisa, Firenze, Napoli e Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.it
