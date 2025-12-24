Migliaia di finti SMS dalla banca | in un solo colpo rubano 96mila euro con la truffa dello smishing

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Finti operatori inducevano le vittime a farsi dare le credenziali bancarie grazie ai messaggi truffa. Indagate 17 persone tra Pisa, Firenze, Napoli e Salerno. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

migliaia finti sms bancaMigliaia di finti SMS dalla banca: in un solo colpo rubano 96mila euro con la truffa dello smishing - A fare emergere questo sistema è stato il caso di una donna che lo scorso 15 ottobre è caduta nella trappola. fanpage.it

Truffa dei falsi sms dalla banca: «Problemi al conto corrente». Poi la chiamata da finti poliziotti. Ecco come funziona - In queste settimane molti cittadini stanno ricevendo SMS, apparentemente inviati dal proprio istituto bancario, che segnalano presunti problemi al conto corrente. ilmessaggero.it

Truffa dei falsi sms dalla banca: «Problemi al conto corrente». Poi la chiamata da finti poliziotti. Ecco come funziona - La novità della truffa è proprio questa: i criminali usano la foto del dirigente per apparire credibili e autorevoli nel momento in cui si presentano ai propri interlocutori e per convincerli a ... ilmattino.it

