Manon Soavi, esperta di arti marziali francese, ha scritto un libro dedicato a Itsuo Tsuda, filosofo e maestro di Aikido. La presentazione si svolge oggi alla Casa delle Culture alle 18. Soavi ha scelto di esplorare i legami tra la filosofia dell’anarchismo e la pratica dell’Aikido, due mondi che si incontrano nel suo testo. La serata offre l’opportunità di scoprire come le idee di Tsuda si riflettano nella sua interpretazione dell’arte marziale. L’evento si rivolge a chi cerca un collegamento tra pensiero e corpo.

Ai "vagabondi dello spirito", per usare le parole del filosofo libertario Max Stirner, si rivolge Manon Soavi, l’esperta di arti marziali francese che oggi, alla Casa delle Culture, ore 18, presenterà il suo libro dedicato a Itsuo Tsuda, filosofo giapponese e maestro di Aikido. I vagabondi dello spirito sono coloro che, precisava Stirner, "vanno vagando con la loro critica irriverente e la loro indomita problematicità", proprio come Tsuda. Per settant’anni, dal 1914 al 1984, egli ha girato il mondo, dalla Corea alla Cina, dalla Francia al Giappone, elaborando la sua filosofia del "Non Fare". Soavi, che non ha mai frequentato la scuola per scelta, vivendo nella filosofia di Tsuda, incontrata negli anni Settanta dai suoi genitori, ha ricostruito, con uno sguardo che abbraccia tutto il mondo e gran parte della storia del Novecento, il pensiero del filosofo giapponese, nel libro "Il maestro anarchico Itsuo Tsuda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La filosofia dell’anarchismo e l’Aikido. Soavi e il libro dedicato a Tsuda

Un viaggio tra fantasy, psicologia e filosofia dell’anima: Valentina Azzini presenta il libro "Cerebro"Il Centro Gem di Feletto Umberto ospiterà giovedì 15 gennaio alle 20:30 la presentazione del libro

Un viaggio tra fantasy, psicologia e filosofia dell’anima: Valentina Azzini presenta il libro cerebro a MajanoLa sala comunale di Majano si riempie di lettori e curiosi per ascoltare Valentina Azzini presentare il suo nuovo libro, “CEREBRO - Il regno delle maghe e dei guerrieri”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.