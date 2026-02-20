domani fiaccolata per domenico nel paese di origine dei genitori

Domani si terrà una fiaccolata a Taurano, paese di origine dei genitori di Domenico, il bambino morto in circostanze ancora da chiarire. La comunità locale si riunisce per rendere omaggio alla giovane vittima e mostrare solidarietà ai genitori, Antonio e Patrizia. La protesta nasce dalla richiesta di verità e giustizia, mentre i residenti si preparano ad accendere le fiaccole lungo le strade del paese. La manifestazione si svolgerà alle ore serali, coinvolgendo molte persone del luogo.

Tempo di lettura: < 1 minuto La piccola comunità di Taurano, in provincia di Avellino, si stringe ad Antonio e Patrizia, i genitori del piccolo Domenico, originari del centro del Vallo di Lauro, il cui caso ha commosso e indignato l’Italia. Il bambino, due anni e quattro mesi, era stato sottoposto ad un trapianto di cuore al “Monaldi” di Napoli: l’organo espiantato a Bolzano, nonostante fosse arrivato irrimediabilmente danneggiato, venne trapiantato ugualmente dall’equipe dell’ospedale napoletano. Il sindaco, Michele Buonfiglio, ha promosso per domani alle 18 una fiaccolata di preghiera che partirà dalla villa comunale per il convento di san Giovanni del Palco, dove verrà celebrata la messa.🔗 Leggi su Anteprima24.it

