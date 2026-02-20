Domani fiaccolata per Domenico nel paese di origine dei genitori
Domani si terrà una fiaccolata a Taurano, paese di origine dei genitori di Domenico, il bambino morto in circostanze ancora da chiarire. La comunità locale si riunisce per rendere omaggio alla giovane vittima e mostrare solidarietà ai genitori, Antonio e Patrizia. La protesta nasce dalla richiesta di verità e giustizia, mentre i residenti si preparano ad accendere le fiaccole lungo le strade del paese. La manifestazione si svolgerà alle ore serali, coinvolgendo molte persone del luogo.
Tempo di lettura: < 1 minuto La piccola comunità di Taurano, in provincia di Avellino, si stringe ad Antonio e Patrizia, i genitori del piccolo Domenico, originari del centro del Vallo di Lauro, il cui caso ha commosso e indignato l’Italia. Il bambino, due anni e quattro mesi, era stato sottoposto ad un trapianto di cuore al “Monaldi” di Napoli: l’organo espiantato a Bolzano, nonostante fosse arrivato irrimediabilmente danneggiato, venne trapiantato ugualmente dall’equipe dell’ospedale napoletano. Il sindaco, Michele Buonfiglio, ha promosso per domani alle 18 una fiaccolata di preghiera che partirà dalla villa comunale per il convento di san Giovanni del Palco, dove verrà celebrata la messa.🔗 Leggi su Anteprima24.it
Leggi anche: Aumentano le petizioni per “deportare” Nicki Minaj nel suo Paese d’origine
Leggi anche: **Loris Piva, l’artista che portò luce nel cuore del paese: l’addio al creativo di origine lombarda**Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dopo il no al trapianto, stasera a Nola una fiaccolata per Domenico; Nola scende in piazza per il bimbo dal cuore bruciato, una fiaccolata per Domenico; Finché mio figlio respira non lo lascio. Oggi la fiaccolata a Nola per il piccolo Domenico; Fiaccolata e preghiere a Nola per il piccolo Domenico, il bimbo trapiantato.
Fiaccolata a Nola per il piccolo Domenico: comunità e famiglia chiedono speranze e chiarezzaSi terrà domani, mercoledì 19 febbraio, alle 18.30 in piazza Duomo a Nola una fiaccolata in solidarietà del piccolo Domenico, il bambino di poco più di due anni sottoposto a Napoli a un trapianto di ... cronachedellacampania.it
Nola in piazza per il piccolo Domenico, veglia di preghiera e poi la fiaccolataperché penso che la famiglia di Domenico in un momento così difficile debba ricevere tutto il nostro supporto. Al termine della fiaccolata a parlare è l'avvocato Petruzzi: Dobbiamo aspettare il pare ... ansa.it
Nola scende in piazza per il bimbo di due anni dal cuore bruciato, domani una fiaccolata di vicinanza alla famiglia del piccolo Domenico Il link all'articolo nel primo commento - facebook.com facebook
La fiaccolata si terrà domani alle 18.30 in Piazza Duomo a Nola. Seguirà il percorso fino alla statua di San Paolino. Vi preghiamo di diffondere il più possibile questo messaggio in tutti i gruppi e di esserci fisicamente in preghiera per il piccolo Domenico. x.com