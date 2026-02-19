Bimbo trapiantato oggi a Nola una fiaccolata per il piccolo e la sua famiglia

A Nola, una fiaccolata si svolge oggi per sostenere il piccolo che ha ricevuto un trapianto e la sua famiglia. La decisione degli specialisti di non procedere con un secondo intervento ha suscitato molta emozione tra i residenti. La comunità si riunisce per mostrare solidarietà e vicinanza ai genitori, che affrontano un momento difficile. L’evento si tiene nel centro cittadino, con le famiglie che portano luci e messaggi di speranza. La manifestazione si conclude con un momento di raccoglimento nel cuore della città.