Bimbo trapiantato oggi a Nola una fiaccolata per il piccolo e la sua famiglia
A Nola, una fiaccolata si svolge oggi per sostenere il piccolo che ha ricevuto un trapianto e la sua famiglia. La decisione degli specialisti di non procedere con un secondo intervento ha suscitato molta emozione tra i residenti. La comunità si riunisce per mostrare solidarietà e vicinanza ai genitori, che affrontano un momento difficile. L’evento si tiene nel centro cittadino, con le famiglie che portano luci e messaggi di speranza. La manifestazione si conclude con un momento di raccoglimento nel cuore della città.
La comunità di Nola, della quale la famiglia del bambino è originaria, ha organizzato l'evento per manifestare vicinanza alla famiglia dopo il no a un nuovo trapianto espresso dagli esperti.
Bimbo trapiantato, speranza appesa a un nuovo intervento. C’è un cuore disponibile, oggi il ‘verdetto’ per il piccolo guerrieroIl nome del bambino di Napoli, che ha ricevuto un trapianto di cuore, torna al centro dell’attenzione dopo che i medici hanno annunciato la disponibilità di un nuovo organo.
Cuore nuovo per il bimbo trapiantato al Monaldi, il piccolo è quarto in lista. Oggi si saprà se è operabileUn cuore nuovo potrebbe salvare la vita di un bambino di 2 anni e mezzo, dopo che i medici dell'ospedale Monaldi hanno trovato un donatore compatibile.
Cuore bruciato, la mamma del bimbo trapiantato: 'Fino a quando mio figlio respira c'è speranza'Sono distrutta, non riesco ad accettare quello che mi è stato detto. Fin quando mio figlio respirerà la speranza non muore. Non posso arrendermi ora. Sono le parole di Patrizia Mercolino, madre del ... lostrillone.tv
Bimbo Napoli, esperti dicono no a nuovo trapianto di cuore. Legale: Mamma rassegnata
