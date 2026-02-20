La Dogana di Avellino si prepara a una nuova vita
La Dogana di Avellino, chiusa ormai da anni, sta per cambiare destinazione a causa di lavori di ristrutturazione. L'edificio, che un tempo ospitava l'ufficio doganale, si trova nel centro storico e da tempo versa in condizioni di abbandono. Ora, gli interventi di recupero puntano a trasformarlo in uno spazio culturale e sociale. La scelta di riqualificare questa struttura nasce dall’esigenza di rivitalizzare il cuore della città e offrire un nuovo punto di incontro. La fase dei lavori è ormai avviata e si attendono i primi risultati.
Ad Avellino ci sono edifici che sembrano aver atteso il tempo in silenzio. La Dogana di Avellino appartiene a questa categoria. Per anni è rimasta chiusa, consumata dall’incuria e dall’oblio. Ora il restauro è completato e la città si prepara a riaprirne le porte. Non si tratta soltanto di pietre rimesse a nuovo, ma di un edificio che reclama la propria vita e la propria funzione. A Palazzo di Città sono pervenute cinque candidature per la gestione dei principali beni comunali. Il bando riguarda, oltre alla Dogana, anche il Victor Hugo – tuttora interessato da lavori di riqualificazione – e il Casino del Principe.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Leggi anche: Una nuova vita ad Avellino nel giorno di Natale
Leggi anche: Dogana di Avellino, Comune al lavoro per la gestione dell'antico edificioVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Dogana di Avellino promossa dal Comitato mentre arrivano le offerte per la gestione; Dogana di Avellino, Comune al lavoro per la gestione dell'antico edificio; Dogana di Avellino, conto alla rovescia per l’apertura. Si ragiona sulla gestione; La Dogana tra amarcord e futuro: Il cuore antico può tornare a battere.
Dogana di Avellino, l’impegno della commissaria Perrotta: Piazza e tetto panoramico non andranno ai privatiI componenti del comitato Salviamo la Dogana di Avellino sono soddisfatti: questa mattina sono stati ricevuti a Palazzo di Città dalla commissaria straordinaria Giuliana Perrotta e hanno parlato di un ... corriereirpinia.it
Dogana di Avellino, inaugurazione tra il 21 e il 23 marzo: lavori al traguardo entro metà meseTutto pronto per l’inaugurazione della Dogana di Avellino. Lo storico edificio simbolo del capoluogo irpino si avvia verso la conclusione dei lavori di recupero, con il cantiere che – salvo imprevisti ... irpiniaoggi.it
IrpiniaTv. . Il restauro parziale della Dogana di Avellino è alle battute finali. La commissaria prefettizia Giuliana Perrotta ha informato questa mattina il Comitato civico sulla imminente fine dei lavori. Vicino l’accordo con la Soprintendenza per statue e guglie. To - facebook.com facebook