La Dogana di Avellino si prepara a una nuova vita

La Dogana di Avellino, chiusa ormai da anni, sta per cambiare destinazione a causa di lavori di ristrutturazione. L'edificio, che un tempo ospitava l'ufficio doganale, si trova nel centro storico e da tempo versa in condizioni di abbandono. Ora, gli interventi di recupero puntano a trasformarlo in uno spazio culturale e sociale. La scelta di riqualificare questa struttura nasce dall’esigenza di rivitalizzare il cuore della città e offrire un nuovo punto di incontro. La fase dei lavori è ormai avviata e si attendono i primi risultati.

Ad Avellino ci sono edifici che sembrano aver atteso il tempo in silenzio. La Dogana di Avellino appartiene a questa categoria. Per anni è rimasta chiusa, consumata dall’incuria e dall’oblio. Ora il restauro è completato e la città si prepara a riaprirne le porte. Non si tratta soltanto di pietre rimesse a nuovo, ma di un edificio che reclama la propria vita e la propria funzione. A Palazzo di Città sono pervenute cinque candidature per la gestione dei principali beni comunali. Il bando riguarda, oltre alla Dogana, anche il Victor Hugo – tuttora interessato da lavori di riqualificazione – e il Casino del Principe.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche: Una nuova vita ad Avellino nel giorno di Natale

Leggi anche: Dogana di Avellino, Comune al lavoro per la gestione dell'antico edificio

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.