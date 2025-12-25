una nuova vita ad avellino nel giorno di natale

Avellino — Nel giorno di Natale, mentre il calendario segna una festa che parla di attesa e di nascita, al Malzoni Research Hospital di Avellino è venuta al mondo una bambina.Si chiama Virginia ed è nata alle 10.31 del 25 dicembre 2025.I genitori sono Eva e Gaetano.Lieto evento al Malzoni. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it

