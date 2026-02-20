Luca Cantarella sostituisce Mirco Jurinovich come presidente di Sessantamilavitedasalvare Onlus, l’associazione impegnata a promuovere l’uso dei defibrillatori automatici esterni (Dae) nella zona dell’Altomilanese. Cantarella assume il ruolo con l’obiettivo di ampliare la presenza di dispositivi salvavita in luoghi pubblici e scuole, rafforzando la rete di formazione. La sua nomina arriva in un momento in cui sono aumentate le richieste di interventi tempestivi in emergenza. La squadra si prepara a intensificare le attività di sensibilizzazione e formazione.

Tocca a Luca Cantarella il compito di prendere il posto di Mirco Jurinovich, presidente uscente, nel portare avanti la causa di Sessantamilavitedasalvare Onlus, l’associazione che da anni si batte per la diffusione della cultura dei Dae in tutto il territorio dell’ Altomilanese. L’assemblea dei soci dell’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese Odv, associazione attiva nella cardioprotezione del territorio dei Comuni dell’Altomilanese, ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che sarà in carica per il prossimo triennio e alla guida dell’associazione è stato nominato Luca Cantarella, in una staffetta tra gli storici fondatori nel segno della continuità progettuale della Associazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

La cultura dei Dae nel territorio. Al timone ora c'è Luca Cantarella

